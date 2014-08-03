Террористы могли использовать для блокопоста часть фюзеляжа сбитого ими "Боинга"

Российские террористы могли использовать часть фюзеляжа самолета "Боинг 777" для оборудования своего блокпоста возле села Рассыпное.

Журналисты пресс-центра АТО на странице в Facebook обнародовали очередной факт вандализма террористов.

Журналисты выложили в Facebook фото частей фюзеляжа самолета.

Читайте такжеАвстралия считает очевидной поддержку Россией боевиков на востоке Украины"Российские наемники использовали их для оборудования своего блокпоста вблизи села Рассыпное. Вероятно, это остатки мирного самолета "Боинг 777". Вот так относятся к памяти погибших людей маргиналы, которые пришли на украинскую землю. К сожалению, сделать больше снимков нам не удалось, ведь попали в засаду террористов. Потерь нет", - написали журналисты пресс-центра АТО.