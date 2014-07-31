Сегодня международные эксперты на месте аварии "Боинга" работали “в ограниченном времени”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Боинг-777 “Малазийских авиалиний” Владимир Гройсман.

Он отметил, что из пункта Ясиноватая, где территория контролируется украинской стороной, миссия добралась до Дебальцево, которое контролируется боевиками, в связи с чем была задержка. Он добавил, что боевики не гарантировали безопасности миссии, но она приняла решение работать.

“Добирались до этого места (речь идет о месте, где есть обломки самолета - УНИАН), работали там в ограниченном времени и около 16 часов начали движение в обратном направлении”.

Глава Наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан отметил, что миссия надеется на то, что “наша команда сможет туда попадать каждый день, чтобы выполнять свое расследование следующие две или три недели”. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы был безопасный путь к месту аварии для миссии, которая работает вместе с представителями Австралии и Нидерландов.

Гройсман, отвечая на вопрос журналистов, по поводу того, что министр иностранных дел Австралии говорит о 80 телах, которые могут находиться на месте аварии, сказал: “Есть предположение. Точную цифру мы будем знать тогда, когда исследуем полностью место, где находятся обломки сбитого самолета, а также точно это количество будет определено экспертами, которые ведут исследования, в том числе и идентификацию”.

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По его словам, важно, чтобы каждое тело, останки тел найти, идентифицировать и “направить к родному дому”.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

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Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, которые находились на борту, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета.

В то же время эти эксперты, представители ОБСЕ, а также полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могли попасть на место падения самолета из-за стрельбы.