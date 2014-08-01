BBC: В Нидерландах идентифицировали вторую жертву катастрофы "Боинга"

Об этом сообщает Министерство безопасности и юстиции Нидерландов, передает ВВС Украина.

Второй идентифицированный, говорится в сообщении ведомства, является гражданином Нидерландов.

Первый погибший - тоже подданный Нидерландов, идентифицирован 26 июля.

Распознаванием жертв катастрофы на базе в голландском городе Гилверсум занимается 200 международных специалистов.

Эксперты говорят, что процесс идентификации всех жертв может занять несколько месяцев или даже больше.

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области, в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших.

Тела уже перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Boeing-777 Нидерландам.

25 июля стало известно, что в городе Торез Донецкой области террористы удерживают резервный поезд с вещами погибших пассажиров малайзийского самолета.

1 августа вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» Владимир Гройсман сообщил, что в течение двух дней поезд с вещами погибших в катастрофе малайзийского Boeing 777 должен быть передан украинской стороне.