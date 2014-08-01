«Першу приватну броварню» проверило СБУ

«Сообщаем, что в настоящее время информация, которая бы засвидетельствовала факты причастности компании к противоправной деятельности во вред национальным интересам и безопасности Украины, в органах государственной безопасности отсутствует», – сказано в документе.

«Такой прецедент по проведению проверки СБУ по собственной инициативе компании – это цивилизованное и правовое решение, к которому мы обратились, чтобы опровергнуть обвинения в финансировании сепаратистов. Безусловно, другого результата не могло и быть», – отмечает юрист компании «Перша приватна броварня» Юлия Свистович.

Напомним, что 11 июля компания подала заявление в Службу безопасности Украины с просьбой осуществить проверку собственной деятельности через заранее спланированную заказную акцию во Львове и Киеве, направленную на дискредитацию имиджа «Першої приватної броварні»: в общественном транспорте и на улицах городов массово распространялись листовки с недостоверной информацией и соответствующими беспочвенными обвинениями.

Компания также обратилась с соответствующими исками в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Львовской области о начале расследования уголовного преступления и привлечения виновных к административной и уголовной ответственности.