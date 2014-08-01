В Северодонецке батальон "Луганск" обезвредил группу террористов

00:48, 01 августа 2014
Политика
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Добровольческий батальон "Луганск" обезвредил в Северодонецке группу террористов

Батальон Луганск / www.facebook.com

Об этом сообщается на странице отряда в Фейсбук.

"Сегодня в Северодонецке была обезврежена и задержана группа террористов, с нашей стороны 1 раненый с их стороны 15 убитых, остальные задержаны! Наш боец в порядке надеемся выкарабкается и скоро станет в строй", - говорится в сообщении.

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