В Северодонецке батальон "Луганск" обезвредил группу террористов

Об этом сообщается на странице отряда в Фейсбук.

"Сегодня в Северодонецке была обезврежена и задержана группа террористов, с нашей стороны 1 раненый с их стороны 15 убитых, остальные задержаны! Наш боец в порядке надеемся выкарабкается и скоро станет в строй", - говорится в сообщении.