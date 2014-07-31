Террористы заминировали мост в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБатальон "Луганск" предотвратил подрыв моста между Лисичанском и Северодонецком

"Боевики продолжают минировать и разрушать объекты инфраструктуры в подконтрольных населенных пунктах", - отметил он.

"В селе Придорожном Амвросиевского района диверсанты заминировали мост", - заявил Андрей Лысенко.