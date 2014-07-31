Террористы заминировали мост в Донецкой области
18:01, 31 июля 2014Политика
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Террористы заминировали мост в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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"Боевики продолжают минировать и разрушать объекты инфраструктуры в подконтрольных населенных пунктах", - отметил он.
"В селе Придорожном Амвросиевского района диверсанты заминировали мост", - заявил Андрей Лысенко.
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