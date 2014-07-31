Сегодняшнее заседание ВР открыто

Журналисты не допущены в сессионный зал, но включен монитор, где происходит голосование за проведение заседания в закрытом режиме.

За данное решение проголосовало 230 народных депутатов Украины.Читайте такжеСегодня на внеочередном закрытом заседании Рады нардепы рассмотрят вопрос об отставке Яценюка

Нардеп Александр Бригинец сообщил, что рассмотрение вопроса об отставке премьер-министра Арсения Яценюка состоится в открытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала была включена на экран трансляция заседания, но после того, как парламент проголосовал за проведение заседания в закрытом режиме, трансляция была выключено. Все журналисты находятся на третьем этаже парламента. Вход в кулуары парламента журналистам запрещен.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится внеочередное заседание парламента, которое будет проходить в закрытом режиме.