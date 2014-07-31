С 2015 года крымчане пойдут служить в российскую армию
02:59, 31 июля 2014Политика
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Призывная кампания в вооруженные силы Российской Федерации в анексованому Крыму начнется с 2015 года.
REUTERS
Об этом самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил в программе "От первого лица" в прямом эфире ТРК "Крым", передает "Крым. Реалии".
По его словам, сейчас российская армия "действительно требует прихода достойных мужчин".
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"Для любого мужчины служба в вооруженных силах - это только укрепление духа и его возможностей", - отметил Аксенов и напомнил, что по закону Российской Федерации местные жители являются призывниками до 27 лет.
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