С 2015 года крымчане пойдут служить в российскую армию

Об этом самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил в программе "От первого лица" в прямом эфире ТРК "Крым", передает "Крым. Реалии".

По его словам, сейчас российская армия "действительно требует прихода достойных мужчин".

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"Для любого мужчины служба в вооруженных силах - это только укрепление духа и его возможностей", - отметил Аксенов и напомнил, что по закону Российской Федерации местные жители являются призывниками до 27 лет.