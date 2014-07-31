Украина надеется на практическую помощь США в реформах - МИД

Как сообщает пресс-служба МИД, министр встретился с председателем и сопредседателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгрессменами Эдом Ройсом и Элиотом Энгель, председателем комитета по вооруженным силам сената сенатором Карлом Левиным, а также руководством и членами подкомитета по европейским вопросам сената сенаторами Кристофером Мерфи, Рональдом Джонсоном, Бенджамином Кардин, Джин Шахин, Джеймсом Ришем.

Во время встреч глава внешнеполитического ведомства проинформировал о продолжающейся антитеррористической операции на востоке Украины, "усилиях украинской власти по обеспечению стабильности и территориальной целостности государства, сложной экономической ситуации в Украине, которая в значительной степени связана с российской агрессией и экономическим давлением со стороны восточного соседа".

"Климкин поприветствовал введение дополнительных санкций со стороны США и ЕС против России и выразил надежду на единство в рядах западных партнеров по этому вопросу", - сообщили в ведомстве.

Министр особо отметил работу правительства по проведению масштабных внутренних реформ, в реализации которых Украина надеется на практическую помощь со стороны Соединенных Штатов.

"Американские конгрессмены выразили поддержку нашей стране и осудили российскую агрессивную политику, отметили готовность США продолжать оказание помощи Украине и усиливать давление на Россию. Они также приветствовали усилия украинской власти в проведении реформ и отметили всестороннюю поддержку этого процесса", - отметили в МИД.