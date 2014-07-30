Мэр Харькова Кернес уехал на плановое лечение

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил директор Департамента массовых коммуникаций и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Он выехал на плановое лечение. Человек хочет ходить, человек хочет вернуться к нормальному образу жизни», - подчеркнул Сидоренко, не указав страну, в которую выехал мэр.

Он добавил, что Кернес должен вернуться в Харьков до конца текущей недели.

По словам Сидоренко, ожидается, что мэр будет председательствовать на очередной 34-й сессии Харьковского городского совета, которая начнется 6 августа в 10:00 в сессионном зале горсовета.

Директор Департамента отказался комментировать слухи о значительном ухудшении состояния здоровья мэра и назвал их "бредом".

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Он также не стал говорить о состоянии здоровья Кернеса, добавив, что после возвращения в Харьков мэр сможет сам рассказать о своем здоровье, о том, где он лечился и когда выезжал.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время пробежки неизвестный в спину из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно самолетом отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков. После этого Кернес уже вылетал за границу для продолжения лечения.