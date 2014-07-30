Тымчук: Боевики пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

"Силы АТО продолжают активные действия по освобождению населенных пунктов и районов от террористов. В свою очередь, боевики пытаются овладеть инициативой и переломить ситуацию в свою пользу", - сообщил в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеНа Донетчине боевики атаковали позиции сил АТО при поддержке 7 танков - Тымчук

По его словам, отмечаются попытки террористов вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки, а также проведение боевиками перегруппировки в районе Луганска, Первомайска, Алчевска, Стаханова, с целью предотвращения окружения и блокирования своих сил.

Также боевики ведут активные действия по удержанию подконтрольных им участков госграницы с Россией.

"Силы АТО проводят подготовку к освобождению н.п.Первомайск", - подчеркнул Тымчук.