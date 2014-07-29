Нельзя допустить скрытой приватизации ГТС - Тягнибок

Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, комментируя вторую попытку правительства утвердить соответствующие законопроекты по реформированию ГТС в парламенте.

«Позиция «Свободы» является категоричной. Во-первых, мы не хотим, чтобы эта инициатива правительства оказалась скрытой приватизацией - мы категорически стоим на том, что стратегические предприятия должны принадлежать государству. Во-вторых, мы не видим финансового обоснования такого шага. В-третьих, мы должны четко знать, кто может быть этим управляющим ГТС. Ведь 144 европейские газораспределительные и газотранспортные компании имеют среди своих акционеров «Газпром». И если такие шаги будут направлены на то, чтобы кремлевский «Газпром» влез в украинскую ГТС (или как управляющий, или, впоследствии, как владелец) - тогда мы совершаем преступление. Ведь ведя войну с Российской Федерацией, мы привлекаем российский бизнес в нашу экономику. Никакие оправдания не могут служить мотивацией или стимулом для такого шага», - отметил Тягнибок.

Как известно, на прошлой неделе фракция ВО «Свобода» в парламенте проголосовала против правительственного законопроекта, который регулировал реформирования украинской ГТС и позволял обеспечить ее акционирование компаниями из Европы и США. Премьер-министр Арсений Яценюк назвал это голосование направленным «против украинского интереса».

Напомним, 27 апреля 2013 года «Батькивщина», «Свобода» и УДАР совместно осудили законопроект правительства Николая Азарова относительно реформирования ГТС.

«Правительство хочет приватизировать, а точнее - украсть объекты государственной собственности - газотранспортную систему, добывающие предприятия нефти и газа и газохранилища», - заявлял Яценюк, который тогда занимал пост главы фракции «Батькивщины».