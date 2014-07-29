Керри в ближайшее время посетит Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Нью-Йорке во время пресс-конференции, которая состоялась после завершения встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.

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