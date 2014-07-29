СБУ задержала самопровозглашенного "мэра" Николаева

Его подозревают в призывах к насильственной смене и свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении общественного порядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что Никонов – нигде не работающий житель областного центра, вместе с сообщниками в конце февраля с.г. организовал публичные мероприятия, направленные на нарушение территориальной целостности государства и дестабилизацию ситуации в регионе.

В начале марта Никонов провел в Николаеве возле Мемориала славы героям-ольшанцам незаконные выборы Николаевского городского головы, после которых провозгласил себя так называемым «народным мэром».

Кроме этого, он организовал на том же месте бутафорский «референдум» о создания так называемого «федерального округа» на юге Украины и его выходе из состава государства.

Никонов неоднократно устраивал пикеты возле воинских частей, подстрекая военнослужащих отказываться от выполнения служебных обязанностей и поддерживать террористов.

Злоумышленник лично распространял среди местного населения печатные материалы антиукраинского содержания.

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Следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 293 Уголовного кодекса Украины.

29 июля с.г. судом вынесено постановление об избрании задержанному меры пресечения - содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 28 июля был задержан мэр Стаханова. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины.