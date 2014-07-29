Председатель Ивано-Франковского облсовета пошел добровольцем в армию
16:24, 29 июля 2014Политика
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В четверг, 24 июля, глава Ивано-Франковского областного совета Василий Скрипничук написал заявление о добровольной мобилизации в армию.
Скрипничук написал заявление о добровольной мобилизации / novosti.ivano-frankivsk.ua
Об этом сообщает "ТСН".
"Я буду предлагать депутатам последовать моему примеру и добровольно написать заявление для того, чтобы каждого депутата мобилизовали в армию. Такое заявление я написал в Тисменицкий райвоенкомат 24 июля", - заявил Скрипничук.
Председатель облсовета также отметил, что еще один депутат Ивано-Франковского облсовета Петр Шкутяк пошел добровольцем в батальон "Айдар". По словам Скрипничука, сейчас он проходит лечение после ранения в Львове.
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Как сообщал УНИАН, 23 июля Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».
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