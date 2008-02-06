Балога нашел аббревиатуру, не вызывающую нервной реакции у нардепов

Чрезвычайная важность безотлагательной ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию полностью может объединить в настоящее время конфликтующие политические силы в Верховной Раде, считает глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его словам, подписание в Женеве Протокола о вступлении Украины в ВТО завершило важный многолетний этап интеграции нашей страны в мировые экономические процессы, создало качественно новые возможности для отечественной экономики и украинских потребителей.

Документ за подписью Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО засвидетельствовал успех проведенных реформ, закрепил окончательный переход Украины к рынку, подтвердил нашу готовность действовать на мировой арене по современным, цивилизованным правилам, отметил В.БАЛОГА.

При этом он обратил внимание на необходимость ратификации Протокола Верховной Радой, после чего через 30 дней Украина станет полноправным членом мирового торгово-экономического клуба. «Одобрение парламентом соглашения о присоединении нашей страны к ВТО – это вопрос национального интереса, один из приоритетов законодательной работы. Здесь нет и не может быть политики или других внеэкономических примесей, это не повод для громких лозунгов и политиканской демагогии».

Руководитель Секретариата Президента Украины отметил, что чрезвычайная важность безотлагательной ратификации Протокола о вступлении Украины в ВТО вполне может объединить в настоящее время конфликтующие политические силы в ВР. «Эта аббревиатура, в отличие от некоторых других, не вызывает нервной реакции у подавляющего большинства народных депутатов. Вхождение нашего государства в ВТО поддерживают все мощные партии, которые имеют представительство в парламенте. Ратификация членского соглашения – это одновременно и проверка Верховной Рады на ответственность, и хороший случай для дополнения результативного зачета парламентской деятельности. Понимание этого должны продемонстрировать обществу как фракции большинства, так и оппозиции», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Торжественная церемония подписания состоялась в Женеве в штаб-квартире ВТО.