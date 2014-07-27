В Луганске за сутки из-за обстрелов пострадали 5 мирных жителей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского городского совета.

Всего за прошедшие сутки было осуществлено 85 выездов скорой помощи, из них по факту огнестрельных ранений и травм, полученных в результате вооруженных столкновений пострадали 5 мирных жителей, погибших нет.

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Под артиллерийский обстрел попали территории города: в Артемовском районе: ул. Печорская, 64; ул. Украинская, 9; в Жовтневом районе: гаражный кооператив «Кристалл» (ул. 30 лет Победы); п. Красный Яр, кв. 8 Марта, 16; кв. 8 Марта, 23; в Каменнобродском районе: ул. 395 Шахтерской Дивизии (бокс на территории, принадлежащей КП «Луганский центр утилизации отходов»).