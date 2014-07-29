Бойцы АТО освободили Степановку
00:25, 29 июля 2014Политика
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Украинские войска освободили Степановку.
REUTERS
Об этом говорится в Твиттере президента Украины Петра Порошенко.
"Украинские войска освободили Степановку. Об этом мне только что доложил Министр обороны. Слава Украине!" - сказано в сообщении.
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Кроме того, у Порошенко отметили, что в результате успешной спецоперации 5 украинских военных спасли пилота самолета Су-25 с территории, контролируемой террористами.
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