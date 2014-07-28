США намерены ввести новые санкции против России
США планирует принять новые экономические санкции против России уже на этой неделе
Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, сообщает Reuters.
По его словам, новые санкции направлены на повышение давление на президента России Владимира Путина.
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"Именно потому, что мы еще не видели стратегического поворота от Путина, считаем, что совершенно необходимо принять новые меры в отношении России. Это то, что США и ЕС собираются сделать на этой неделе", - заявил он.
По словам Тони Блинкена, введенные ранее санкции нанесли ущерб российской экономике, но Россия "не унимается и оказывает поддержку сепаратистам".
Как сообщал УНИАН, ЕС расширил список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов и принял ряд ограничительных мер в отношении Крыма.