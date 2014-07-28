Часть районов Донецка остается без света

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

"По-прежнему без электроснабжения часть Куйбышевского (пос.Октябрьский), Петровского (мкр-рн Трудовские) и Кировского районов Донецка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, остаются обесточенными электрообъекты в поселке Пески, в связи с чем без электроэнергии остается Донецкий казенный завод химических изделий.

Из-за осложнения ситуации и отсутствия электроснабжения также приостановлена работа супермаркета «Амстор» в Петровском районе, трех магазинов АТБ в Петровском, Киевском и Ленинском районах. Все остальные магазины торговых сетей открыты, товары поступают в продажу.

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Как сообщал УНИАН, в Донецке в результате боевых действий минувшей ночью пострадали 8 мирных жителей, из которых 3 получили смертельные ранения.