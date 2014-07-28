Луганск снова остался без света

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, в результате обстрелов территории города была повреждена линия, которая питает электроэнергией город со стороны Каменнобродского района.

В связи с отсутствием электроэнергии обесточены насосные станции, поэтому в отдельных районах города могут быть перебои с водой.

В настоящее время специалисты не могут выехать на место происшествия для проведения аварийно-восстановительных работ из-за продолжающихся вооруженных столкновений.

По данным горсовета, как только представится возможность, работники служб приложат максимум усилий для ликвидации аварийной ситуации, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

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Как сообщал УНИАН, электро - и водоснабжение в городе было восстановлено 20 июля.