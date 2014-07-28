Луганск снова остался без света
Луганск сегодня, 28 июля, снова отключен от энергоснабжения.
Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, в результате обстрелов территории города была повреждена линия, которая питает электроэнергией город со стороны Каменнобродского района.
В связи с отсутствием электроэнергии обесточены насосные станции, поэтому в отдельных районах города могут быть перебои с водой.
В настоящее время специалисты не могут выехать на место происшествия для проведения аварийно-восстановительных работ из-за продолжающихся вооруженных столкновений.
По данным горсовета, как только представится возможность, работники служб приложат максимум усилий для ликвидации аварийной ситуации, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
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Как сообщал УНИАН, электро - и водоснабжение в городе было восстановлено 20 июля.