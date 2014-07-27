Убитого мэра Кременчуга Бабаева поддерживали 71% горожан
Кременчуг просто потрясен убийством мэра Олега Бабаева. Глава города здесь пользовался большой поддержкой.
Буквально на днях местная пресса обнародовала результаты соцопроса, который показал, что Бабаева поддерживают 71% горожан.
"По сравнению с теми мэрами, которые были до него, то он был лучший. Что он сделал - и все, дороги сделал, инфраструктуру поменял", - говорят в Кременчуге, передает ТСН.
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Олегу Бабаеву было 49 лет, он имел жену и двух дочерей. Он был очень богатым и влиятельным человеком - владельцем мясного концерна, младшим партнером Константина Живаго на одном из местных ГЗК, президентом футбольного клуба "Ворскла".
Мэром он стал в 2010 году, чтобы возглавить город, сложил полномочия нардепа. В Верховную Раду прошлого созыва он прошел от БЮТа, но, став мэром, вышел из партии.
Напомним, авто убийц Олега Бабаева нашли брошенным на границе Полтавской области.