На Луганщине прекратили работу девять шахт

Всего остановилось 9 шахт ДТЭК, сообщает ТСН.

Предприятия пошли на такой шаг вследствие угрозы отключения от электроснабжения, сообщает пресс-служба ДТЭК. В ее сообщении отмечается, что были эвакуированы из шахт на поверхность 3 тыс. горняков. Следующие изменения спускаться под землю не будут. Эти события стали следствием того, что во время боевых действий в субботу были повреждены 2 высоковольтные линии электропередач, принадлежащих НЭК "Укрэнерго".

Читайте такжеНа Луганщине из-за обстрелов снова обесточены две шахты, горняков эвакуируют"Эвакуация прошла организованно, в штатном режиме. До устранения угрозы обесточивания шахты будут работать в режиме поддержания жизнеобеспечения (вентиляция и откачка воды)", - отметили в пресс-службе "ДТЭК".

Ранее сообщалось, что террористы захватили шахту Ахметова с 700-ми шахтерами под землей, угнали 22 автомобиля и деньги.