В Донецке боевики замаскировали "Грады" и периодически обстреливают жилые массивы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Отступая, террористы продолжают размещать свои огневые позиции в массивах городов, подвергая мирных жителей опасности», - отметил он.

«Поступила оперативная информация, что на территории Донецкого военного училища находятся три единицы системы залпового огня «Град», периодически они выезжают в город и обстреливают жилые массивы Донецка», - добавил Лысенко.

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Также он сообщил, что «в Кировском районе города и в жилом микрорайоне Солнцево, боевики замаскировали три танка Т-72 и три установки «Град».

Кроме того, по его словам, в Горловке на крышах многоэтажных домов установлены зенитные установки.