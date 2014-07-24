Совет ЕС перенес возможное введение санкций против России на вторник - источник

Совет ЕС на уровне постоянных представителей стран-членов не примет в четверг решения относительно предложенного Европейской комиссии пакета мер пресечений, направленных на введение санкций в отношении России.

Как сообщил корреспонденту УНИАН дипломатический источник, в связи с тем, что постоянные представители получили пакет предложений только в четверг утром, они договорились продолжить дискуссию во вторник. "Скорее всего, на будущей неделе состоится саммит ЕС, поскольку постоянные представители считают, что такое решение должно быть принято на самом высоком политическом уровне", - сказал он.

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По результатам сегодняшнего заседания только будет расширен перечень лиц и компаний, в отношении которых будут применены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов. "Там вы не увидите "крупных фруктов". Будет пара компаний из восточной Украины, пара сепаратистов, россиян. Решение относительно ближайшего окружения российского президента Путина также будет приниматься во вторник", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 24 июля, Европейская комиссия предоставила Совету ЕС документ с перечнем мероприятий, которые могут быть применены в сферах, определенных ЕС, в плане дальнейших санкций по отношению к России.

Справка УНИАН. После аннексии украинского Крыма в марте с.г. и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС ввел в отношении России две фазы санкций.

Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Европейский Союз в четверг, 24 июля, решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут внедрены санкции в виде запрета на въезд и замораживание активов.

23 июля The Telegraph написала, что российские олигархи срочно вывозят из Лондона деньги, опасаясь жестких финансовых санкций после атаки на рейс МН17.