Опрос: КПУ и Партия регионов не попадают в новый состав Рады

Такие результаты исследования обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Читайте такжеБольшинство украинцев считают, что в парламенте должно быть 300-350 депутатов - опрос

Согласно данным опроса, в Верховную Раду были бы избраны: партия "Солидарность", созданная президентом Петром Порошенко, за которую готовы проголосовать 23% респондентов (среди тех, кто принял бы участие в выборах, и 17,5% среди всех опрошенных); Радикальная партия - 13% (9,8% среди всех опрошенных), ВО "Батькивщина" набрала бы 11% голосов избирателей (8,5% среди всех опрошенных), УДАР получил бы 7% голосов (5,7% среди всех опрошенных), "Гражданская позиция" - 5% (3,7% среди всех опрошенных).

Также около 4% избирателей готовы голосовать за ВО "Свобода" и КПУ. Еще около 3% набрали бы партия "Сильная Украина", Партия регионов и "Фронт змин". За "Правый сектор" готовы отдать голос около 1% респондентов. Еще около 4% избирателей поддержали бы другие партии, не определились с выбором - 16%.

По результатам исследования, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июля, участие в них приняли бы около 60% избирателей. Самый высокий уровень явки фиксируется в Волынской области, в Киеве, в центре и на западе (около 80%). Самый низкий – на Донбассе (27%) и на юге страны (37%).

Немного более трети опрошенных (38%) полностью уверены в своем выборе партии, за которую собираются голосовать. Треть опрошенных (32%) допускают, что могут изменить свой выбор, а еще почти столько же (30%) - не уверены в своем выборе или не определились по этому вопросу.

Больше других уверены в своем выборе избиратели КПУ, ВО "Батькивщина", ВО "Свобода", Радикальной партии, УДАРа и "Солидарности".

Опрос проводился с 28 июня по 10 июля методом личного формализированного интервью (face-to-face), всего было опрошено 4 тыс. респондентов, погрешность выборки не превышает 1,5%.