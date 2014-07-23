Депутаты устроили драку в Раде из-за Симоненко

Драка произошла после того как народный депутат от ВО "Свобода" Алексей Кайда заявил с трибуны, что лидер коммунистов в интервью российским телеканалам обвинил украинскую армию в том, что она массово убивает людей, из которых затем вынимаются внутренние органы.

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За это Алексей Кайда предложил удалить Петра Симоненко из сессионного зала. Однако спикер парламента Александр Турчинов отметил, что в регламенте Рады есть разночтение по поводу того, сколько голосов депутатов нужно для того, чтобы принять решение об удалении депутата из зала.

Услышав эти слова, депутаты от "Свободы" подошли к Петру Симоненко и начали выталкивать его из сессионного зала. За лидера коммунистов вступились депутаты от Партии регионов и собственно коммунисты, после чего между депутатами началась потасовка.