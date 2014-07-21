СМИ: Канада введет новые санкции против России

Передает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел страны Джона Бэрда. Министр, который сейчас находится в Лондоне, сообщил журналистам, что решение о новых мерах было принято после консультаций с союзниками Оттавы. Канада также рассматривает возможность введения санкций против целых секторов российской экономики, передают РИА Новости.

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По словам Джона Бэрда, новые санкции разрабатывались еще до крушения малазийского авиалайнера на востоке Украины. Однако этот инцидент может повлиять на расширение санкционного пакета, отметил глава МИДа, не уточнив при этом сроки введения новых санкций.