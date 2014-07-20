На Донбассе формируется партизанское движение - СНБО

15:28, 20 июля 2014
Политика
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По оперативной информации, в Донецке и Луганске уже отслеживается движение сопротивления местных жителей против террористов.

На Донбассе формируется движение сопротивления

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, "мужчинам надоело наблюдать за тем, как бандиты грабят, убивают и издеваются над местным населением".

По данным СНБО, такие люди объединяются в отдельные пока что малочисленные группы и с помощью трофейного оружия начинают мстить бандитам за насилие над женщинами и детьми.

Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии - СНБОКроме того, Лысенко заявил, что из-за активных наступательных действий украинских военных и активизации движения гражданского сопротивления, в среде боевиков усиливаются панические настроения.

Также в СНБО сообщали, что боевики заставляют местное население принимать участие в деятельности террористических групп.

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