На Донбассе формируется партизанское движение - СНБО

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, "мужчинам надоело наблюдать за тем, как бандиты грабят, убивают и издеваются над местным населением".

По данным СНБО, такие люди объединяются в отдельные пока что малочисленные группы и с помощью трофейного оружия начинают мстить бандитам за насилие над женщинами и детьми.

Читайте такжеВ плену у террористов остаются 396 человек, среди которых студент из Нигерии - СНБОКроме того, Лысенко заявил, что из-за активных наступательных действий украинских военных и активизации движения гражданского сопротивления, в среде боевиков усиливаются панические настроения.

Также в СНБО сообщали, что боевики заставляют местное население принимать участие в деятельности террористических групп.