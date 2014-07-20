Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что боевики собираются куда-то вывозить тела погибших в катастрофе Боинга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив заявил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве во время прямого включения по телефону с места катастрофы. Переводчик отметил, что Боцюркива плохо слышно, поэтому трудно переводить его слова.

Боцюркив сообщил, что сегодня наблюдатели поехали на железнодорожную станцию, где видели, как в вагоны загружали мешки с телами жертв авиакатастрофы, которые привезли автомобилями «хорошо вооруженные представители «ДНР».Читайте такжеСБУ обнародовала доказательства сокрытия боевиками и российской стороной "черных ящиков"

На вопрос, кто прислал эти автомобили, спикер миссии ответил: «Кажется, представители «ДНР» заказали их». Боцюркив отметил, что «нам сказали, что прибывший поезд старый, с советских времен еще».

Также Боцюркив не смог назвать точного количества тел, которые загружали в поезд.

Кроме того, он не смог ответить, куда эти тела должны отвезти.

По его словам, наблюдателей миссии ОБСЕ держат «в безопасном квадрате», а «журналистов и других держат на расстоянии».

«Здесь нельзя подходить, что-то открыть и смотреть, поэтому сложно ответить, что с телами», - добавил Боцюркив.

Он предположил, что тела заберут украинские эксперты, но точной уверенности в этом у него нет. По словам пресс-секретаря миссии ОБСЕ, было бы целесообразно, чтобы с телами работали международные эксперты.Читайте такжеВ СНБО не знают о местонахождении большинства тел, найденных в зоне катастрофы «Боинга»

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в частности 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находились 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете находились 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых также был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритания и Южная Африка).

Среди пассажиров находились также четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один новозеландец.Читайте такжеНайдены тела 196 погибших пассажиров сбитого самолета Boeing-777 - ГСЧС

Работе спасателей, которые работают на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы. Уже найдено 196 тел погибших.

Сегодня, 20 июля, спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что СНБО неизвестно местонахождение большинства тел, найденных на месте катастрофы малайзийского «Боинга».