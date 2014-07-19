Европол направил своего специалиста для идентификации жертв сбитого «Боинга»

Как сообщает сегодня Европол, по меньшей мере, один эксперт из этой организации присоединится к команде Интерпола, в состав которой входят эксперты по идентификации жертв катастроф (DVI) и представители международной комиссии относительно исчезнувших без вести лиц (ICMP).

Команда будет направлена в Украину в короткие сроки для предоставления помощи на месте.

”Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать работы, которые должны быть проведены в связи с этим ужасным инцидентом”, - заверил директор Европола Роб Вейнрайт (Rob Wainwright).

Читайте такжеОбама: Специалисты ФБР уже на пути в Украину

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В то же время в правительстве Украины заявляют, что до сегодняшнего дня боевики так и не пускают на место падения сбитого ими малайзийского самолета в Донецкой области ни правительственную комиссию, ни международных экспертов, ни следственные группы.