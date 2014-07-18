Как минимум один гражданин США погиб в катастрофе Boeing-777 - Обама

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент США на брифинге в Белом доме.

"Мы знаем, что по крайней мере один гражданин США погиб", - сказал Обама.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Читайте такжеОбама: Специалисты ФБР уже на пути в Украину" Я подчеркиваю, что мы бок-о-бок с ними в этом горе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.