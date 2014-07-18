В Луганской области на погранзаставе найдены 8 трупов в камуфляже

17:24, 18 июля 2014
Политика
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В Черовонопартизанске Луганской области на территории погранзаставы 17 июля обнаружены 8 трупов в камуфляжной форме.

фото Илья Кононов / facebook.com

Как сообщила УНИАН начальник СОС Управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, вчера в 10.35 на территории погранзаставы в городе Червонопартизанск в автомобиле "УРАЛ" без государственных номеров обнаружены 8 трупов неизвестных мужчин в камуфлированной одежде с осколочными ранениями.

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