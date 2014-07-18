Malaysia Airlines уточнила список пассажиров сбитого Boeing-777
04:32, 18 июля 2014Политика
1
На борту самолета Boeing-777, который был сбит боевиками под Торезом, было по крайней мере 154 гражданина Нидерландов.
REUTERS
Об этом сообщается в уточненном авиакомпанией Malaysia Airlines списке пассажиров Boeing 777, разбившегося на востоке Украины, передает агентство Reuters.
Читайте такжеВ Амстердаме шокированные люди ждут списков погибших, а премьер страны прервал отпуск
По данным вице-президента компании Хейба Гортера, на борту Boeing 777 находились 154 гражданина Нидерландов, 27 австралийцев, 23 малайзийца, 11 индонезийцев, шесть британцев, по четыре гражданина Германии и Бельгии, три филиппинца и один канадец.
Гражданство 47 пассажиров пока остается неизвестным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter