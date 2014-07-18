Malaysia Airlines уточнила список пассажиров сбитого Boeing-777

Об этом сообщается в уточненном авиакомпанией Malaysia Airlines списке пассажиров Boeing 777, разбившегося на востоке Украины, передает агентство Reuters.

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По данным вице-президента компании Хейба Гортера, на борту Boeing 777 находились 154 гражданина Нидерландов, 27 австралийцев, 23 малайзийца, 11 индонезийцев, шесть британцев, по четыре гражданина Германии и Бельгии, три филиппинца и один канадец.

Гражданство 47 пассажиров пока остается неизвестным.