В Киеве неизвестный заявил о минировании телеканала "Интер"

В столице неизвестный заявил о минировании одного из телеканалов, расположенного на улице Дмитровской.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, анонимное сообщение о минировании офиса одного из украинских телеканалов на улице Дмитровская поступило сегодня на спецлинию «102» в 13.20.

На место выехали специалисты взрыво-технических служб, кинологи и работники ГСЧС.

Сведения о событии внесены в Единый учет Шевченковского районного управления столичной милиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.Читайте также"5 канал" приостановил вещание из-за очередного сообщения о минировании

Правоохранители принимают все необходимы меры, направленные на установление человека, сообщившего о минировании.

Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, за последние трое суток к ним поступило 14 сообщений о минировании тех или других объектов. Все они оказались ложными. По каждому такому факту открыто уголовное производство. Один из «минеров» уже установлен.

Сегодня также в третий раз за этот месяц искали взрывчатку в офисе «5 канала» после сообщения о его минировании. Кроме того, аноним заявил и о минировании здания Генпрокуратуры.