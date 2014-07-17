Француженка получила 9 месяцев тюремного заключения за расистские высказывания

Правозащитники сочли наказание политика хорошим напоминанием о том, что расизм неприемлем ни в каком виде. В то же время Национальный фронт назвал решение суда политически мотивированным, а само наказание «гротескно непропорциональным», передает Лента.ру.

Анн-Софи Леклер оказалась в центре скандала, когда в октябре 2013 года на своей странице в соцсети разместила коллаж, состоящий из двух фотографий. На первой из них была запечатлена маленькая обезьянка, а на второй — министр Тобиру. Фотография с приматом была подписана «В возрасте 18 месяцев», вторая — «Сейчас».

Чуть позже, когда во время интервью Леклер спросили об этой картинке, она заявила, что изображение не является расистским. По словам националистки, у нее много темнокожих друзей. Но Тобиру, продолжила Леклер, «ведет себя дико», как обезьяна. «Я бы предпочла видеть, как она висит на дереве, чем смотреть на то, что она делает в правительстве», — добавила она.