Порошенко поздравил Украину с 24-й годовщиной провозглашения Декларации о суверенитете

Как отмечается в обращении, «сегодня 24-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Принятие этого документа стало мощным толчком к возрождению украинской независимости, засвидетельствовало наше исконное стремление быть хозяевами на своей земле и четко очертило исторический выбор украинцев - созидание самостоятельного демократического правового государства. Большинство положений Декларации являются основополагающими для развития новейшей Украины и положены в основу ее Конституции».

По словам Порошенко, «сила национального духа то единство в определяющие исторические моменты помогали нам преодолеть все трудности на пути построения и укрепления государственности. Сейчас наша страна переживает суровые испытания. Но я твердо убежден - украинский народ даст достойный ответ на все вызовы настоящего. Мы обязательно победим».

«Суверенная и соборная Украина станет современным европейским государством - богатой и сильной. Желаю всем мира, добра и согласия», - говорится в обращении президента.

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Как сообщал УНИАН, Декларация о государственном суверенитете Украины - документ о провозглашении государственного суверенитета Украины, была принята Верховной Радой Украинской СCP 16 июля 1990 года.

В преамбуле Декларации подчеркивалось, что Верховная Рада УССР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях».

Провозглашалось, что Украина имеет свое гражданство, где «все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий». Граждане всех национальностей составляют народ Украины.

Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины. В документе подчеркивалось намерение создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы, сформировать государственный бюджет, а при необходимости ввести собственную денежную единицу.

Декларация признавала самостоятельность республики в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации.

Украина провозглашала свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках и обязуется соблюдать три неядерных принципа: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие.

Декларация провозглашала право Украины непосредственно реализовать отношения с другими государствами, заключать с ними договоры, обмениваться дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами.