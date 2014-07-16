Видео-конференция с сепаратистами не состоялась



Трехсторонняя контактная группа призывает сепаратистов без дальнейших проволочек вернуться к консультациям.

Об этом идет речь в заявлении трехсторонней контактной группы высокопоставленных представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ, которые встретились в Киеве 15 июля, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Трехсторонняя контактная группа приложила все необходимые усилия для возобновления консультаций с представителями сепаратистов на востоке Украины.

К сожалению, видео-конференция с сепаратистами, которая была запланирована на сегодня с целью согласования условий проведения следующего раунда консультаций и которая была согласована на самом высоком международном уровне, не состоялась", - говорится в заявлении.

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Контактная группа выразила "серьезную озабоченность тем, что, начиная с 27 июня, такие консультации не состоялись". "По мнению контактной группы, это указывает на отсутствие желания со стороны сепаратистов вести предметные переговоры относительно согласованного сторонами прекращения огня", - отмечается в документе.

В связи с этим контактная группа призвала сепаратистов "без дальнейших проволочек вернуться к консультациям".

"Группа подчеркивает, что устойчивое прекращение огня потребует следующих принципов, которых необходимо придерживаться: ОБСЕ поддержала мониторинг и проверку механизма, который вступит в силу одновременно с вступлением в силу прекращения огня; осуществления эффективного пограничного контроля; освобождение всех заложников; начало инклюзивного диалога", - говорится в заявлении.

Кроме того, контактная группа вновь высказалась в поддержку мирного плана президента Порошенко и обязательств, изложенных в совместной декларации, принятой в Берлине 2 июля 2014 года.

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Встреча контактной группы состоялась по результатам договоренности, достигнутой в ходе телефонной беседы председателя в офисе ОБСЕ президента Швейцарии Дидье Буркхалтера с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и по результатам телефонной конференции между министрами иностранных дел Франции, Германии, Украины и главы Администрации Президента Российской Федерации.