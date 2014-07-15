Bloomberg: США оказывают давление на европейских дипломатов, чтобы Евросоюз ввел дополнительные санкции против России

Об этом сообщает Индира Лакшманан в своей статье под названием «США оказывают давление на европейских дипломатов, чтобы Евросоюз ввел дополнительные санкции против России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Вчера послов Евросоюза вызвали в Белый дом на закрытое заседание, во время которого американцы призвали принять жесткие меры, чтобы остановить президента России Владимира Путина, который, по мнению американских чиновников, продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине, сообщили три участника этого заседания.

Администрация Обамы готова действовать в одностороннем порядке, если лидеры ЕС во время встречи в Брюсселе, которая должна состояться завтра, откажутся вводить санкции, последствия которых могут нанести вред экономике стран-членов, не меньше чем экономике России, сказали несколько американских чиновников, которые принимали участие в обсуждениях.

Соединенные Штаты разработали пакет санкций, которые должны нанести удар по экономике России – вместе с европейскими союзниками или без них – их целью станут финансовые учреждения и оборонный сектор, сообщили американские чиновники, и эти меры могут быть приняты уже на этой неделе. Участники встречи и американские чиновники говорили на условиях анонимности, учитывая деликатность данного вопроса.

Президент США Барак Обама, который хотел бы заручиться поддержкой европейцев, подождет, по крайней мере, до завтрашней встречи лидеров ЕС, которая покажет, поддержат ли союзники жесткие санкции, сказали чиновники.

После того как Администрация Обамы оказала давление на послов ЕС, она опубликовала вчера фактические данные, которые свидетельствуют о том, что Россия продолжает вести «политику дестабилизации» в Украине, обеспечивая пророссийских сепаратистов тяжелым оружием. Россия также наращивает свои войска возле украинских границ, как сообщил Госдепартамент США.

Риторика « не соответствует»

«Хотя российские власти заявляют, что они стремятся к миру, их действия не соответствуют их риторике», – говорится в заявлении американских властей.

На встрече в Белом доме помощники президента США по вопросам национальной безопасности Энтони Блинкен и Кэролайн Аткинсон обосновали необходимость того, что ЕС должен принять меры, более жесткие, чем расширение «черного списка» на несколько фамилий, но и менее разрушительные, чем санкции против целых секторов российской экономики, сообщили участники встречи.

Блинкен и Аткинсон предложили, чтобы страны-члены ЕС перестали поставлять оружие в Россию, что могло бы помешать продаже России двух французских военных кораблей типа «Мистраль» на сумму 1,2 млрд. евро. Они также предложили блокировать доступ для определенных российских предприятий к долговым рынкам.

Блинкен также рассказал о последних данных американской разведки о наращивании российских войск и передаче оружия, сообщили участники.

Условия союзников

Некоторые американские чиновники выражают сомнение по поводу того, что лидеры ЕС достигнут соглашения о более жестких мерах на завтрашней встрече. Для принятия подобных политический решений необходимо единодушное согласие, а некоторые государства-члены, в том числе Италия, Австрия, Словакия, Франция и Греция выступают против расширения санкций.

Во время телефонных разговоров, которые Барак Обама провел в течение последних дней с лидерами Великобритании, Франции и Германии, они подтвердили условия, которые Россия должна выполнить, чтобы предотвратить введение более жестких санкций, в том числе прекратить поток российского оружия и боевиков в Украину, помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня между украинской армией и сепаратистскими группировками и добиться освобождения более 150 заложников, которых мятежники удерживают в плену.

Хотя украинские военные добились некоторых успехов в борьбе с сепаратистами на востоке Украины, вчера появились опасения по поводу того, что конфликт может стать более масштабным после того как был сбит украинский самолет, как сообщило украинское правительство. Транспортный самолет Ан-26 был сбит на востоке Украины с помощью очень «мощного оружия», которое сепаратисты никогда раньше не использовали. Вероятно, обстрел производился с территории России, было сказано в заявлении украинского президента Петра Порошенко на его сайте.

Технологии двойного назначения

Власти США готовы ввести штрафные санкции, которые закроют доступ для определенных российских предприятий к финансированию и технологиям двойного назначения, сообщили чиновники на условиях анонимности, поскольку эти планы не являются публичными.

Одно из предложений заключается в том, чтобы запретить американским финансовым учреждениям покупать или продавать активы определенных российских банков, которые имеют отношение к партнерам Путина или тем, кто принимает участие во вторжении в Украину, сообщили два других американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, поскольку эта информация не является публичной.

В этом случае американские банки не смогут гарантировать размещение ценных бумаг, покупать, продавать или торговать облигациями определенных банковских учреждений, в результате чего они не смогут получить доступ к долговым рынкам и финансированию, и такие меры США могут принять одностороннем порядке.

Еще одно предложение состоит в том, чтобы США остановили продажу технологий двойного назначения, в том числе запасных частей для вертолетов, деталей для машин и оснащения для учений, которые могут применяться и в военной сфере. Но эти меры будут менее эффективными без поддержки ЕС, если его страны-члены не запретят своим компаниям продавать России такие же технологии.

Обсуждения в ЕС

Страны ЕС изучили возможности приостановки финансирования новых проектов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в России, как сообщили два европейских чиновника, которые попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса. Россия занимает первое место среди стран, в которых ЕБРР, штаб-квартира которого находится в Лондоне, финансирует различные проекты, и в прошлом году получила от него 1,8 млрд. евро.

ЕС на прошлой неделе решил расширить свой «черный список», добавив в него еще 11 имен, и теперь в него входят 72 человека и два предприятия, счета которых были заморожены и которым был запрещен въезд на территорию ЕС за поддержку сепаратистов в Украине. Этот список ЕС и аналогичный список Министерства финансов США раскритиковали сторонники более жестких санкций, назвав их «символичным жестом».

Хотя многие советники Обамы призывают его предпринять более решительные шаги в отношении санкций, даже если европейцы его не поддержат, президент может принять решение идти вперед постепенно или подождать немного дольше, чтобы найти консенсус с Европой.

Политические расчеты

Лидеры США и ЕС стремятся и дальше угрожать введением санкций. Так, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила 2 июля, что они не исключают возможность введения более широких санкций. Днем ранее министр финансов США Джейкоб Лью сказал, что дополнительные санкции могут привести российскую экономику к рецессии.

Европейские и американские чиновники настаивают на том, что одни только угрозы дополнительных санкций нанесли удар по российской экономике, вызвав неуверенность на рынках и помешав инвестициям. Россия пытается стабилизировать свою экономику, которая оценивается в 2 триллиона долл., в условиях оттока капитала, который по оценкам экспертов составил 80 млрд. долл. в первые пять месяцев 2014 г., а также рубль, который упал почти на 4 % по сравнению с долларом в этом году.

Иностранные банки приостановили кредитование российских товаропроизводителей, при этом сумма синдицированных кредитов для российских сырьевых компаний уменьшилась на 82 % в течение первых шести месяцев 2014 г. по сравнению с предыдущим годом.

Путин использует разногласия внутри Евросоюза, то угрожая принять ответные меры, если дополнительные санкции будут введены, то называя разговоры о санкциях пустой болтовней. 8 июля заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что Россия подготовит «серьезные контрмеры», если будут введены секторальные санкции.

Российский газ

В то время как лидеры северных и северо-восточных стран-членов ЕС, в том числе Польши и стран Балтии, призывают к более решительным действиям, большинство руководителей государств-членов Евросоюза высказываются против или совсем равнодушны к дальнейшим мерам, говорят европейские дипломаты.

Среди причин подобного отношения можно назвать зависимость от российского капитала, торговли и туризма, а также беспокойство о том, что Россия может нанести ответный удар и сократить поставки энергоресурсов. Двенадцать стран-членов ЕС получают более половины своего газа из России. Франция возражает против любого военного эмбарго, которые поставит под угрозу сделку о продаже кораблей тира «Мистраль» России, в то время как Великобритания выразила обеспокоенность тем, что санкции в банковской сфере могут нанести удар по её финансовому сектору гораздо более сильный, чем по остальным странам.

Меркель, чья страна является одним из главных торговым партнеров России, все больше разочаровывается непреклонностью Путина и поддерживает ужесточение санкций.

Отсутствие единения между США и ЕС привели к тому, что союзники не сумели предпринять решительных действий в отношении России в связи с украинским кризисом, сказал Эндрю Вайс, бывший сотрудник Совета по национальной безопасности по вопросам России и Украины при президенте Билле Клинтоне.

«США полностью сосредоточены на санкциях, а не на дипломатии; европейцы прикладывают много усилий для разрешения конфликта дипломатическим путем, а не при помощи санкций», – сказал Вайс, который руководит исследованиями в вопросах российской политики в «Фонде Карнеги за международный мир» в Вашингтоне. «Это очень односторонний и узкий подход к проблеме».