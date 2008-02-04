В НУ-НС убеждены, что КПУ голосовала за бюджет Тимошенко не просто так

Народный депутат от фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий КАРМАЗИН убежден, что продажа шести облэнерго должна быть остановлена до принятия программы приватизации.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя методы приватизации облэнерго, которые предлагает нынешнее правительство.

«Я неоднократно обращался к Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО), к Президенту по тому поводу, чтобы сначала было обеспечено принятие программы о приватизации на нынешнее время. Ведь существует программа только на 2000-2002 года, а сегодня уже 2008-й. Второе - все вопросы, связанные с облэнерго, нужно ввести в законодательное поле. У нас есть понятие приватизации. А что такое реприватизация? Что такое национализация? Это у нас не определено законодательно. Нужно это определить, а затем решать вопрос, который касается конкретно облэнерго", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он заметил, что 6 облэнерго, которые по распоряжению Кабмина от 16 января отдают на приватизацию, входят в уставный фонд, в имущество Энергетической компании Украины. "Тем самым уничтожается эта компания, роль государства в судьбе этих облэнерго сведена к нулю, потому что и так уже контрольные пакеты акций находятся у частных компаний. Как они используют их, я могу сказать на основании опыта Одесской области, там до сих пор у трети города выключают электроэнергию", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

"Очевидно, что облэнерго не справляется со своими обязанностями, и очевидно, что все же нужно ставить вопрос реприватизации, а не вообще все допродавать. Мы раз и навсегда должны поставить вопрос, что делать с такими объектами. Это очень важно. В этом и заключается разница между методами приватизации "по-президентски" и "по-премьерски". В свое время Президент останавливал ЯНУКОВИЧА в вопросах приватизации облэнерго. Сейчас уже ТИМОШЕНКО форсирует события. Я сказал бы так: правительство несколько поторопилось сбросить все это в одно постановление", - подчеркнул он.

Ю.КАРМАЗИН также уверен, что существует неопровержимая заинтересованность определенных фракций и депутатов в контроле над облэнерго. "Я убежден, что фракция коммунистов проголосовала за бюджет не просто так. Очевидно, что существует фактор заинтересованности и, по некоторым данным, они как раз хотели приватизировать те облэнерго, которые сейчас выставляются", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 16 января утвердил список объектов приватизации в 2008 году, в соответствии с которым, в частности, планируется выставить на продажу 6 облэнерго.

В то же время Президент Украины обратился к премьеру с письмом, в котором выразил мнение, что правительство должно дополнительно изучить вопрос приватизации государственных пакетов акций 6 облэнерго.

В.ЮЩЕНКО предостерегает от попыток «карманных» договоренностей в вопросах продажи областных энергогенерирующих компаний.

«Первое и главное – я не хотел бы, чтобы продажа облэнерго связывалась с теневыми «карманными» договоренностями определенных политических сил по распределению этих объектов конкретным людям», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО сказал, что у него есть сигналы о том, что так называемая приватизация облэнерго может обойтись Украине «просто раздачей облэнерго определенным голосам для того, чтобы они в парламенте голосовали так, как кто-то пожелает». Президент отметил, что его это «настораживает».