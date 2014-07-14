Советник министра внутренних дел подтвердил, что в Луганской области террористы сбили самолет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказал на пресс-коференции, отвечая на вопрос о судьбе Ан-26, с экипажем которого была прервана связь в зоне АТО в Луганской области.

«Он действительно сбит. Это правда», - заявил Геращенко и добавил: «У меня есть информация только о том, что два члена экипажа выбросились с парашютами».

Геращенко добавил, что «о деталях знают в Вооруженных силах. Это их самолет».