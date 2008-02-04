Ющенко поручил Тимошенко не допустить изменения цен на импортный газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины усилить монопольный статус НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА на брифинге в Киеве по итогам заседания СНБО 1 февраля.

«Речь идет о подготовке предложений относительно изменения статуса НАК «Нафтогаз Украины», функций, соответственно – ответственности, с точки зрения усиления таких функций, как консолидированной природной монополии на рынке газа», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Кроме того, по ее словам, Президент поручил правительству не допустить изменения цен на импортный природный газ, обеспечить стабильный и бесперебойный транзит газа в страны Европы и бесперебойную поставку газа населению страны.