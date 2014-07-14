Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств

11:38, 14 июля 2014
Политика
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Об этом говорится в сообщении на официальном Твиттере Администрации президента.

Фото: УНІАН

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств.

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"Президент проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждается тактика дальнейших действий", - говорится в сообщении на официальном Твиттере Администрации президента.

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