Ночью в результате боевых действий пылали окраины Луганска

08:54, 14 июля 2014
Политика
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В сети появилось видео, на котором зафиксированы горящие окраины Луганска.

фото Илья Кононов / facebook.com

Как отмечают авторы, события на видео происходят 14 июля, передает Еспресо.TV.

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Пожары возникли в результате боевых действий. На кадрах видно, что пожары возникли не в одном месте, а в разных окраинах города.

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