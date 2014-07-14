Ночью в результате боевых действий пылали окраины Луганска
08:54, 14 июля 2014Политика
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В сети появилось видео, на котором зафиксированы горящие окраины Луганска.
фото Илья Кононов / facebook.com
Как отмечают авторы, события на видео происходят 14 июля, передает Еспресо.TV.
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Пожары возникли в результате боевых действий. На кадрах видно, что пожары возникли не в одном месте, а в разных окраинах города.
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