Силы АТО сжимают кольцо вокруг Луганска - СМИ

01:58, 14 июля 2014
Политика
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В воскресенье, 13 июня силами АТО от боевиков были освобождены поселки Белое, Александровск, Сутоган и Роскошное

 

/ УНИАН

этом  сообщает "Информатор" со ссылкой на источники в ВСУ.

Украинская армия и батальоны территориальной обороны подошли вплотную к Луганску и готовы к штурму областного центра.

Источники в госпогранслужбе Украины подтверждают информацию о попытках массового ухода боевиков из Луганской области на территорию Российской Федерации. Напомним, что жители Краснодонского района вечером 13 июля сообщали о передвижении техники сепаратистов через Молодогвардейск в направлении российской границы.

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Руководство террористической организации "ЛНР" также  признает, что боевики понесли потери и потеряли стратегическую инициативу на подступах к Луганску.

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