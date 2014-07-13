Террористы могут готовить химическую атаку в Луганске
Террористы могут готовить химическую атаку в Луганске, чтобы обвинить в этом украинскую армию.
Об этом пишут местные жители в соцсетях.
"Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами ее и готовят...", - пишет @kram_ua.
#Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами ее и готовят...
- Житель Краматорска (@kram_ua) July 12, 2014
Стоит отметить, что в соцсети Вконтакте в многочисленных пророссийских группах и пабликах, которые поддерживают действия террористов, активно и организованно распространяется информация о возможной химатаке со ссылкой на "батюшку".
"Только что позвонил знакомый батюшка из Луганска, просил срочно распространить информацию, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на Луганск", - говорится в сообщении.