Украинских военнослужащих обещают обучать элементам панкратиона

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата от Тернополя Алексея Кайды, об этом сегодня во время встречи с тернопольскими военными сообщила заместитель министра молодежи и спорта Украины Елена Пидгрушная (жена Кайды - УНИАН).

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В ходе встречи Кайда и Пидгрушная передали военным 30 бронежилетов и 30 касок.

170 тыс. грн, за которые купили амуницию, пожертвовали депутаты из фракции ВО «Свобода» в Тернопольском областном совете.

Областной военный комиссар Владимир Катынский и солдаты поблагодарили за помощь.

Кайда также отметил, что уже получил ответ Минобороны на повторное депутатское обращение относительно возобновления деятельности воинской части в Тернополе.

«Так, как проинформировал министр обороны, перспективным составом Вооруженных сил Украины на базе бывшей 11-й артиллерийской бригады предусмотрено дислокации воинской части», - сообщил депутат.