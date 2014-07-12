Украинскую летчицу Савченко будут защищать три адвоката – СМИ

Адвокат Савченко Фейгин определился с командой юристов, с которыми будет работать над освобождением украинской летчицы, сообщается в сюжете ТСН.

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Защитниками пилота, кроме Фейгина, будут Полозов, который тоже работал над делом Pussy Riot, и Новиков - звезда телепрограммы "Что? Где? Когда?".

Фейгин сказал, что эти адвокаты являются прекрасными процессуалистами и надежными людьми.

Уже в середине будущей недели адвокаты должны быть в Воронеже, где в СИЗО удерживают Савченко.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас ее удерживают в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.