Канада запретила въезд донецким "министрам"

Власти Канады ввели запрет на въезд на территорию страны еще для 14 граждан Украины, ответственных за кризис в стране, говорится на сайте премьер-министра Канады Стивена Харпера, передает Русская служба Би-би-си.

В расширенный список вошли заместитель министра обороны ДНР Федор Березин, министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий и глава Союза православных граждан Новороссии Валерий Кауров.

"Канада поддерживает план по мирному урегулированию ситуации президента Петра Порошенко, мы продолжим оказывать давление на Россию наряду с нашими сотрудниками и партнерами", - говорится в сообщении Харпера.

В июне МИД России объявил о санкциях в отношении 13 канадских высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, которым был закрыт въезд в Россию в связи с канадскими санкциями по Украине и Крыму.

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До этого Канада ввела дополнительные экономические санкции и запрет на въезд для 11 граждан России и Украины из-за аннексии Крыма Россией.

В начале мая Канада объявила о санкциях в отношении 16 компаний, большая часть из которых связана с именем близкого к Владимиру Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Ранее Тимченко был внесен в персональные санкционные списки США и Канады.