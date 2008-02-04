Гриценко советует Тимошенко стать агитатором за ПДЧ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что из-за отсутствия правительственной кампании по НАТО и спора между ветвями власти достоверность присоединения Украины к Плану действий по членству в Альянсе составляет 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на второй международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Я становлюсь все большим пессимистом – после подписания «письма трех» (письмо за подписями Президента, Председателя ВР и премьер-министра к руководству НАТО о присоединении Украины к ПДЧ – УНИАН) я давал 70%, что будет принято положительное решение по ПДЧ. Сейчас я даю лишь 20%. Это моя собственная позиция, и, в первую очередь, из-за того, что нет серьезной правительственной кампании, и именно из-за того, что мы слышим разногласия», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, нужно доказать, что не является декларациями заявление о том, что между ветвями украинской власти нет разногласий, поскольку это все видят партнеры Украины. По мнению А.ГРИЦЕНКО, наиболее удачным было бы, если бы премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, выступая перед гражданами, заявила бы, что Программа действий правительства «Украинский прорыв для людей, а не для политиков» и является этим ПДЧ.

По его словам, настоящие два документа (ПДЧ и правительственная программа) имеют разделы о борьбе с коррупцией, создании конкурентной экономики, независимой судебной системы, боеспособной армии и тому подобное.

Как сказал А.ГРИЦЕНКО, используя популярность ведущих политиков и премьера лично, можно было бы продемонстрировать необходимость присоединения Украины к ПДЧ в НАТО.